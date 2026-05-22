El analista político boliviano Gustavo Pedraza abordó en Cooperativa las razones del expresidente Evo Morales para ponerse del lado de quienes llevan semanas bloqueando carreteras en ese país, a modo de protesta contra el gobierno de Rodrigo Paz.

El también exministro recordó que el otrora mandatario "está con juicio penal por estupro", por lo que "sabe que si se mantiene el gobierno de Rodrigo Paz, él va a acabar en la cárcel, pero si el gobierno cae, él tiene la esperanza de que haya elecciones, pueda ser candidato y ganar".

"Él apuesta a que caiga Rodrigo Paz y haya elecciones pronto: 90 días fue lo que propuso", reiteró el experto, mas estima el gobierno seguirá estable, aunque "con muchos problemas".

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