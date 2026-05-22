El expresidente del Tribunal Constitucional Iván Aróstica entregó detalles del violento asalto que afectó a su domicilio en la comuna de San Miguel, hecho que terminó con un intercambio de disparos, un adolescente fallecido y varios heridos.

El abogado abordó la decisión de enfrentar a los delincuentes para proteger a su familia y se refiere a los momentos posteriores al ataque. "No es para sentirse orgulloso de eso, no se trata de andar siendo jactancioso", señaló Aróstica, quien agregó: "Lo lamento, pero eran ellos o mi gente".

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