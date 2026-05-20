Este fin de semana, del 21 al 23 de marzo, el Estadio Nacional se transformará en el epicentro de la cultura vitivinícola con la cuarta edición de la Vendimia del Valle del Maipo. El gobernador Claudio Orrego invitó a la ciudadanía a participar de este evento que, por primera vez, se traslada al recinto ñuñoíno para mejorar la conectividad y accesibilidad de los asistentes.

"Santiago no solamente tiene sus vinos, tiene 60 viñas. Nos merecíamos un espectáculo no solamente para mostrar lo mejor del vino, sino que también vamos a tener seis restaurantes, 20 foodtrucks y todos los municipios de la Región Metropolitana con su oferta turística. Queremos ser la capital del vino y del turismo de montaña de toda América Latina", destacó Orrego desde el terreno del estadio.

El evento contará con una parrilla de artistas nacionales de renombre, pensada para todas las edades. “Mañana partimos con Los Tres; el viernes tenemos a María José Quintanilla y un tributo a Los Beatles; y terminamos el sábado con las guerreras del K-pop al medio día, un tributo a Los Prisioneros y cerramos con Los Jaivas. Buen vino, buena comida y buena música, y todo, lo más importante, gratis”, detalló el gobernador.

Aunque la entrada es gratuita, la autoridad recordó que es necesario realizar una preinscripción a través de los sitios web oficiales gobiernosantiago.cl o vendimiavalledelmaipo.cl. Respecto a la seguridad y el ambiente, Orrego aseguró: "Es absolutamente familiar. Hay espacios de diversión para los niños. La experiencia que hemos tenido todos los años es impecable. La gente se comporta bien y tenemos presencia de Carabineros y guardias. Es una linda fiesta donde nuestro gran embajador, que es el vino, es el invitado estelar".

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