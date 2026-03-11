Presidente de Bolivia hizo emotivo recuerdo de su infancia en Macul

"Feliz de estar en Chile, porque creo que nuestros pueblos se merecen un mejor futuro", afirmó, agregando que Bolivia busca mantener vínculos fluidos con sus países vecinos.

En esa línea, el mandatario sostuvo que Bolivia impulsa una política de mayor apertura internacional tras un período de debilitamiento de relaciones bilaterales y multilaterales que, según dijo, afectó su economía. "Estamos trabajando ahora en una economía abierta para que la gente pueda tener oportunidades y mantener relaciones más fluidas con los países fronterizos", indicó, añadiendo que la seguridad es un factor clave para que la economía funcione adecuadamente.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llegó el martes a Chile para participar en la ceremonia de cambio de mando presidencial, en un contexto marcado por el acercamiento diplomático entre ambos países y la expectativa de avanzar en una agenda bilateral.

En medio de su visita, el mandatario realizó una parada en la comuna de Macul, lugar donde vivió parte de su infancia durante el exilio de su familia. A través de su cuenta de X, Paz recordó esos años y el impacto que tuvieron en su formación.

"Hoy llegando a Chile fui a hacer mi primera parada y regresé a Macul. Aquí viví algunos de los momentos más intensos de mi infancia", escribió el presidente, aludiendo a la casa en la que residió durante ese periodo.

En la publicación, el jefe de Estado relató que "fueron años de encierro, de incertidumbre. Años en los que aprendimos, siendo muy niños, lo que significaba el miedo, la muerte pero también la esperanza".

"Volver hoy, como Presidente de Bolivia, es recordar que la vida se construye también desde esos momentos difíciles", señaló.

Finalmente, Paz afirmó que experiencias como las vividas entonces en nuestro país fueron determinantes para comprender el valor de la democracia en América Latina: "En lugares como Macul empecé a entender la importancia de la democracia y de convivir entre naciones", sostuvo.

