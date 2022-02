Tras 11 meses en prisión y cinco días en huelga de hambre, Jeanine Áñez se declaró "fuerte y libre"

Jeanine Áñez, ex presidenta transitoria de Bolivia, cumplió el domingo 11 meses de detención preventiva en una cárcel en La Paz y el quinto día de huelga de hambre.

La ex mandataria escribió una carta desde el penal de Miraflores, donde está detenida por la investigación del caso denominado "golpe de Estado I", por la crisis política y social de 2019 acusada de presuntos delitos como sedición, conspiración y terrorismo.

En la misiva, Áñez se dirige a todos los bolivianos y dice que la huelga de hambre obedece a su "desesperación" de ver un país "sin justicia ni ley".

"Estoy en mi quinto día de huelga de hambre, pero me siento fuerte, mi espíritu y mi conciencia son libres, eso ningún tirano me lo podrá quitar", escribió.

Prosigue expresando que "todos los bolivianos" conocen la verdad y que es justamente eso lo que la hace libre. Indicó que en estos tiempos se "alimenta" de todas las manifestaciones de apoyo "de los que amamos la libertad y la democracia".

"Resistiré hasta que Dios me dé fuerzas, resistiré porque la lucha por la verdad es la lucha de todos", finalizó.

El juicio contra Áñez por el caso "golpe de Estado II", en el que se le acusa de los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, debía comenzar el jueves, pero debido a fallas técnicas y errores no se concretó.

QUÉ DICE EL GOBIERNO

La crisis política y social de 2019 se desató luego de los cuestionamientos a los resultados de las anuladas elecciones de ese año, que daban a Evo Morales el derecho a un cuarto mandato consecutivo, y prosiguió la renuncia del entonces mandatario, quien denunció ser víctima de un "golpe de Estado".

Para el oficialismo, Áñez vulneró los reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados -y a todos los que por ley estaban habilitados para liderar el Ejecutivo- para ponerse en sucesión constitucional y asumir la Presidencia tras la renuncia de Morales.

El ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó que Áñez está siendo juzgada en calidad de ex senadora y no como ex presidenta, ya que el caso está relacionado con su "actuación como legisladora" antes de "autoproclamarse" presidenta.

Señaló que su sentencia podría ser de hasta 12 años de cárcel y que los ex comandantes de la Fuerza Aérea, Gonzalo Terceros; y de la Armada, Palmiro Jarjuri, que son investigados por el caso "golpe de Estado II", decidieron someterse a un juicio abreviado "tras aceptar su culpabilidad".

El vocero presidencial, Jorge Richter, indicó que Áñez "violó" al menos nueve artículos de la Constitución Política de Bolivia y el reglamento de la Asamblea Legislativa para asumir como presidenta en 2019.

Por otro lado, Carolina Ribera, hija de la ex presidenta transitoria, pidió que el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, pueda visitar a su madre.

El funcionario arribará a Bolivia el próximo 15 de febrero y mantendrá reuniones con varias carteras de Estado y organizaciones civiles hasta el 22 de febrero, con la finalidad de evaluar la independencia de la justicia en el país.