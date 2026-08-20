Brasileños gastaron 43 mil millones de dólares en apuestas online

Las plataformas que operan apuestas deportivas y casinos en línea autorizados en Brasil recibieron 220.600 millones de reales (unos 43.000 millones de dólares) a lo largo de 2025, según datos del gobierno, que está preocupado por el abuso del juego y evalúa su prohibición.

Del total apostado por 25 millones de jugadores el año pasado, 7.120 millones de dólares resultaron en pérdidas y se convirtieron en ingresos brutos de las casas de apuestas, según un balance del Ministerio de Hacienda.

Se trata de una cantidad considerable de fondos que dejó de destinarse a la inversión o a cuentas de ahorro y que podría guardar relación con la desaceleración del comercio minorista, se apuntó.

El presidente Lula da Silva ha sido muy crítico con las webs de apuestas, y su gobierno ha limitado el acceso a estas webs a los beneficiarios de programas sociales y está estudiando la imposición de nuevas restricciones.

Según la Confederación Nacional del Comercio, cada 1.000 millones de reales destinados por los brasileños a las apuestas en línea está asociado a una reducción del 0,7 % en la facturación del comercio.

La entidad también estima que el comercio brasileño dejó de facturar 27.500 millones de dólares entre enero de 2023 y marzo de 2026 por el juego.

Además, se suman datos de que solo el 12% de los ingresos de las casas de apuestas fue tributado en 2025, porcentaje que aumentará hasta el 15% en 2028, mientras que en Europa oscila entre 20% y 50%, al igual que en los países asiáticos donde esta modalidad está permitida.