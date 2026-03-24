Corte Suprema de Brasil otorgó prisión domiciliaria temporal a Jair Bolsonaro

La Corte Suprema de Brasil concedió este martes prisión domiciliaria "temporal" al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo y actualmente hospitalizado por una neumonía, informaron fuentes oficiales.

El juez Alexandre de Moraes, responsable del caso, aceptó parcialmente un recurso de los abogados del líder ultraderechista y respaldó el criterio de la Fiscalía, que el lunes se manifestó a favor del régimen domiciliario al considerar que "requiere atención constante y cuidadosa".

El magistrado decidió que el exmandatario podrá quedarse en casa apenas por 90 días desde su alta médica, para la que todavía no hay una previsión.

Después de ese periodo, revaluará las condiciones en las que el exgobernante (2019-2022) tendrá que cumplir el resto de la pena impuesta por el Supremo por tramar un golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva.

Esta medida cautelar solo se extenderá por un lapso específico de noventa días, contados a partir de que el político reciba el alta hospitalaria. (FOTO: EFE)

Bolsonaro cumple su condena desde finales de noviembre pasado, primero en un cuarto especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia y, desde enero, en un complejo penitenciario de la capital brasileña, donde pasó a tener mayor espacio.

Durante su encarcelamiento, sin embargo, ha presentado un deterioro de su estado de salud que lo ha obligado a pasar varias veces por el hospital.

De hecho, desde el pasado 13 de marzo, Bolsonaro, de 71 años, está ingresado en un hospital privado de Brasilia por una neumonía bilateral bacteriana, sin previsión de alta.

Prisión domiciliaria por motivos "humanitarios"

El capitán retirado del Ejército abandonó el lunes la unidad de cuidados intensivos y, según el boletín médico de este martes, continúa "con antibióticos vía endovenosa, apoyo clínico y fisioterapia respiratoria y motora".

Esta última hospitalización aumentó la presión sobre De Moraes, responsable por su reclusión y quien la semana pasada recibió un nuevo recurso de los abogados del exgobernante pidiendo la prisión domiciliaria por motivos "humanitarios".

En paralelo, el juez, que hasta ahora había denegado todos los pedidos, se reunió la semana pasada con el hijo mayor del expresidente y candidato presidencial, Flávio Bolsonaro, y en la víspera con la esposa del dirigente ultra, Michelle Bolsonaro.

Jair Bolsonaro viene sufriendo diversos problemas médicos que él y su entorno achacan a la puñalada que sufrió en el abdomen en la campaña electoral de 2018.

Entre esos trastornos figuran crisis recurrentes de hipo que le llevan a vómitos, los cuales estarían detrás de esta última neumonía bilateral por broncoaspiración, de acuerdo con el equipo médico.

El cumplimiento del resto de su condena por tramar un golpe de Estado será evaluado después de este periodo inicial, según dispuso el magistrado Alexandre de Moraes. (FOTO: EFE)

Juez que encarceló a Lula se afilia al partido de Bolsonaro para las elecciones

El senador brasileño Sergio Moro, quien en su etapa como juez encarceló al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por un caso de corrupción, se afilió este martes al Partido Liberal (PL), que lidera el exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022).

Moro formalizó su adhesión a la formación de ultraderecha en un acto en Brasilia, en el que participó Flávio Bolsonaro.

El exjuez, quien fue ministro de Justicia en el Gobierno de Bolsonaro, será candidato a gobernador del estado de Paraná, en el sur del país, desde donde dirigió las investigaciones en primera instancia de la operación anticorrupción Lava Jato.

En su discurso, Moro se alineó con el bolsonarismo, que llegó a criticar tras renunciar al Ministerio de Justicia en 2020, y arremetió contra la gestión de Lula, quien se presentará a la reelección.

Para el senador, la economía está "desorganizada", los impuestos están "perjudicando a la iniciativa privada" y "la corrupción ha vuelto".

Por su parte, Flávio Bolsonaro dijo que la filiación del exmagistrado es un "momento decisivo" y "una página importante" de cara a los comicios de octubre, cuando Brasil elegirá presidente, gobernadores y renovará la Cámara de Diputados y parte del Senado.

La ceremonia también sirvió para la afiliación al PL de la esposa de Moro, la diputada federal Rosângela Moro, quien, al igual que su marido, antes era militante de Unión Brasil, partido de centroderecha.

Como juez, Sergio Moro lideró los procesos en primera instancia del escándalo de corrupción destapado en la petrolera estatal Petrobras por la Operación Lava Jato, que llevó a prisión a decenas de empresarios y políticos, entre ellos a Lula.