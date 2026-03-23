Fiscalía acepta prisión domiciliaria de Bolsonaro por su delicado estado de salud

La Fiscalía de Brasil se manifestó este lunes —por primera vez— a favor de conceder la prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por golpismo y permanece hospitalizado por una neumonía grave.

La postura fue expresada por el fiscal general Paulo Gonet, en respuesta a una solicitud del juez Alexandre de Moraes, quien deberá definir si el exgobernante puede cumplir su pena en su domicilio, tal como lo pidió su defensa.

"Está demostrado que el estado de salud del solicitante de prisión domiciliaria requiere la atención constante y cuidadosa que el entorno familiar, pero no el sistema penitenciario vigente, está en condiciones de proporcionar", señaló el jefe del Ministerio Público.

Bolsonaro, quien el sábado cumplió 71 años, permanece internado desde el 13 de marzo en una unidad de cuidados intensivos de un hospital privado de Brasilia, tras ser trasladado de urgencia desde prisión por un cuadro de neumonía bilateral bacteriana.

Si bien ha mostrado una evolución favorable en los últimos días —ya no presenta fiebre gracias al tratamiento con antibióticos—, continúa sin una fecha estimada de alta médica.

En este escenario, Gonet defendió "la necesidad de la prisión domiciliaria", argumentando que esta modalidad permitiría garantizar un monitoreo permanente de su estado de salud. Además, advirtió que el exmandatario "se encuentra, de forma comprobada, sujeto a súbitas e imprevisibles alteraciones perjudiciales de un momento a otro".

Aun así, la decisión final recaerá en De Moraes, quien hasta ahora se ha mostrado reticente a conceder ese beneficio.

Igualmente, la reciente hospitalización incrementó la presión sobre el magistrado, que la semana pasada recibió un nuevo recurso de la defensa y sostuvo una reunión con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario.

El líder ultraderechista fue condenado el 11 de septiembre por el Supremo Tribunal Federal por liderar un complot golpista tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

El exlíder arrastra diversos problemas médicos que atribuye a la puñalada que sufrió durante la campaña electoral de 2018, episodio que lo ha llevado a múltiples intervenciones quirúrgicas.

Entre sus complicaciones recientes se incluyen crisis recurrentes de hipo que derivan en vómitos, lo que, según su equipo médico, habría provocado la actual neumonía por broncoaspiración.

Bolsonaro permanece privado de libertad desde noviembre pasado. Inicialmente fue recluido en una sala especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia y, desde enero, trasladado a un complejo penitenciario de la capital, donde dispone de un espacio más amplio.