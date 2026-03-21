Bolsonaro sigue mejorando mientras Fiscalía estudia un cambio a prisión domiciliaria
El expresidente brasileño, hospitalizado por cuadro de neumonía bacteriana, se mantiene con "tratamiento con antibióticos y fisioterapia respiratoria y motora".
La Corte Suprema solicitó al Ministerio Público que reporte la conveniencia de otorgarle el cambio de cautelares por razones humanitarias, como viene pidiendo su defensa.
Bolsonaro viene sufriendo diversos problemas médicos atribuidos a la puñalada que sufrió en el abdomen en la campaña electoral de 2018.