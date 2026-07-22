Entra en vigor tarifa de 25% de EE.UU. y Brasil estudia cómo responder

Este miércoles 22 de julio entró en vigor el arancel de 25% decretado por Estados Unidos contra una parte de las importaciones brasileñas, mientras el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva estudia cómo responder a la nueva ofensiva comercial de la administración de Donald Trump.

La tarifa, anunciado la semana pasada, es el resultado de una investigación de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR, en inglés), que concluyó que determinadas políticas brasileñas son "desleales" y "perjudican los intereses de las empresas estadounidenses".

Entre esas prácticas citó el sistema de pagos automáticos PIX, las trabas para acceder a ciertos mercados brasileños, como el automovilístico o el de combustibles, la lucha contra la corrupción, las leyes de propiedad intelectual y la deforestación ilegal.

Se estima que la nueva tarifa adicional afectará al 18% de las exportaciones brasileñas hacia EE.UU., aunque algunas asociaciones comerciales elevan el impacto a cerca de un tercio; siendo los productos más golpeados las máquinas industriales, el azúcar, el etanol, la madera y el calzado.

No obstante, Trump eximió del arancel a unos 2.100 productos, entre ellos la carne, el café, el petróleo, las piezas para la fabricación de aviones, el zumo de naranja y las tierras raras, insumos de extrema importancia para su mercado doméstico.

Brasil baja el tono tras prometer reciprocidad

En un primer momento, Brasil anunció que iba a activar "inmediatamente" los trámites previstos para adoptar represalias, recogidos en la llamada Ley de Reciprocidad, aprobada en abril de 2025 por el Parlamento.

Pero el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, y varios ministros se encargaron de bajar el tono en los días siguientes y de reforzar que la prioridad es dar apoyo a las empresas afectadas.

Algunos sectores productivos nacionales ya han manifestado al Ejecutivo que no apoyan entrar en una escalada de aranceles con EE.UU., uno de los mayores socios comerciales de Brasil; de lo que Brasilia tomó nota, apostando por negociar.

"La idea no es la retaliación. Dicen que 'ojo por ojo' y lo que puede pasar es que los dos queden ciegos. La reciprocidad significa decir: 'miren, estamos siendo objeto de una injusticia y queremos corregirla; tenemos instrumentos para hacerlo en el momento oportuno y de la forma adecuada'", afirmó Alckmin.