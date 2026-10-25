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Tópicos: Mundo | Brasil | Elecciones

Cómputo en Brasil al 75% escrutado: Lula, 51,09% | Bolsonaro, 48,91%

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actual presidente lidera la segunda vuelta de las elecciones.

Cómputo en Brasil al 75% escrutado: Lula, 51,09% | Bolsonaro, 48,91%
 EFE

Quien obtenga la mayoría simple de los sufragios válidos asumirá la Presidencia brasileña a inicios de enero.

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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera el recuento de la segunda vuelta de las elecciones brasileñas con el 51,09% de los votos, frente al 48,91% del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 75% de las urnas escrutadas.

El candidato que obtenga la mayoría simple de los sufragios válidos asumirá la Presidencia de Brasil el próximo 5 de enero por un mandato de cuatro años.

El escrutinio volvió a avanzar a las 19.00 hora local, después de una pausa de dos horas por la decisión de la Corte Suprema de postergar el cierre de los colegios electorales.

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