Incertidumbre se vive en las calles de Brasil de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este 4 de octubre, en medio de un empate técnico entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flavio Bolsonaro.

La cercanía de Lula con cuestionados jueces de la Corte Suprema y las diversas investigaciones contra la familia Bolsonaro por corrupción les juegan en contra a los posibles favoritos de cara a los comicios. Conoce los detalles en el informe del corresponsal Patricio de la Barra.

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