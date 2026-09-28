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¿Qué efectos cognitivos tiene el uso de ChatGPT en estudiantes universitarios?

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (archivo)
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Un estudio realizado por el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial analizó cuáles son los efectos cognitivos de utilizar ChatGPT en estudiantes de Educación Superior.

Entre sus hallazgos, se determinó que los universitarios que interactuaron con esta herramienta de IA presentaron la brecha más amplia entre lo que creían saber, y lo que realmente lograron plasmar por escrito, fenómeno que se conoce como la "ilusión de profundidad explicativa".

Conozca el detalle en el informe de Emilia Aguilar, editora de Cooperativa Ciencia.

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