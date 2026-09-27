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Barristas de la U con prohibición de ingreso a los estadios asistieron al duelo con Everton en Sausalito

Publicado: | Fuente: Cooperativa FM
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Se revelaron nuevos antecedentes sobre el suspendido partido entre Everton y Universidad de Chile en Sausalito por la ida los octavos de final de Copa Chile. Francisco Caneo informó en Cooperativa Deportes que dentro de la parcialidad azul en galería Cerro, que provocó incidentes con pirotecnia, tres personas contaban con prohibición de ingreso a los estadios (código 101, dictaminado por la Justicia).

Los barristas lograron comprar entradas para el pasado jueves ya que Everton no implementó el Registro Nacional de Hinchas que incluye dichos antecedentes, pues aquel mecanismo sigue siendo de carácter voluntario, a discreción de cada club.

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