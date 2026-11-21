La Feria Internacional del Libro de Santiago (Filsa) comienza a despedirse en su último fin de semana en Estación Mapocho, con sus más de 100 expositores y múltiples actividades para los distintos públicos que llegan a la edición 2026.

El evento, que por 45 años ha marcado el panorama literario capitalino, también ha tenido invitados internacionales como el escritor uruguayo Emanuel Bremermann, autor de "Los murciélagos" (2022) y "Los ahogados" (2025).

"Es una feria que se mueve mucho, ha sido muy lindo el recibimiento y los que se han acercado a escucharnos han escuchado con interés y muy atentos", declaró en conversación con Cooperativa.

La feria cerrará las puertas de su edición 2026 este domingo 22 de noviembre, a las 20:00 horas, con entradas a 4.500 pesos. Los menores de 12 años entran gratis.

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