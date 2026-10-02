El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Lula da Silva, desmereció a su contendor electoral Flávio Bolsonaro y expresó que debatiría con él si se tratara de una persona "calificada", pero "no tiene pasado, presente ni futuro".

"Yo encuentro la disputa extremadamente saludable, (aunque) creo que los debates son saludables si son hechos con gente calificada. Una cosa es disputar con (el expresidente) Fernando Henrique Cardoso, (el excanciller) José Serra, con (el vicepresidente, Geraldo) Alckmin... no hay problema, son gente de la política", dijo.

Sin embargo, "otra cosa es imaginar disputar la Presidencia de la República con una persona descalificada como Flávio Bolsonaro. Él no tiene pasado, no tiene presente y no tiene futuro. Nunca trabajó en la vida; fue concejal con 21 años y siguió la carrera ganando dinero público y pasa la idea de que no es político", agregó.

Los dichos del presidente brasileño se dan luego que el país se quedara sin el último debate televisivo, luego que una cascada de polémicos fallos judiciales llevara a TV Globo a cancelarlo pocas horas antes de su retransmisión, en una jornada insólita en la historia reciente de los procesos electorales de Brasilia.

De todos modos, antes de la decisión de la Justicia, el líder progresista de 80 años -que busca su cuarto mandato no consecutivo- se bajó del al debate porque, según acusó en una entrevista, el formato es "infructífero" y permite "bromitas" de rivales de poco peso.

Posteriormente, Flávio Bolsonaro también dio marcha atrás, denunciando una "censura vergonzosa" impuesta por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

"No voy a ser cómplice de la censura y de la interferencia del Poder Judicial en las elecciones. Como ustedes pueden ver, está todo el mundo aquí, listo para ir al debate. Nos preparamos en respeto a todos ustedes, a los millones de brasileños que estaban aguardando nuestras propuestas", expresó el candidato ultraderechista.

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