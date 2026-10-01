El Presidente José Antonio Kast evitó este jueves entrar en confrontación directa con Michelle Bachelet y Gabriel Boric, luego de que ambos cuestionaran su manejo de las relaciones exteriores y criticaran el nulo apoyo que recibió la líder socialista en su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Tras dar de baja su candidatura, Bachelet afirmó el miércoles -en un acto en La Pintana en el que también participó y habló Boric- que fue un "tremendo honor" haber sido "vetada por defender la democracia, el multilateralismo y los derechos humanos".

"Como ha sido una costumbre de mi parte, no comento ni analizo los dichos y acciones de los expresidentes, que tienen libertad de expresión y acción. Yo miro hacia adelante, y convoco a todos los chilenos a ocuparnos por el Chile del futuro", respondió el Jefe de Estado al ser consultado sobre el asunto.

Subrayó que guarda deferencia por las distintas figuras que han encabezado el país a lo largo de su historia republicana reciente, y cree que podrá "seguir conversando con ellos cuando la patria lo demande".

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