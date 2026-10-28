Jair Bolsonaro "intenta asimilar todo lo que está ocurriendo", según uno de sus hijos

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro "está intentando asimilar todo lo que está ocurriendo", después de la derrota electoral de Flávio y su huida a Estados Unidos, dijo este miércoles otro de los hijos del líder ultraderechista.

El senador electo Carlos Bolsonaro afirmó que el exmandatario (2019-2022) está "fuerte", tras visitarlo en su residencia de Brasilia, donde cumple la pena por un intento de golpe de Estado.

"Él sabe que la vida continúa", dijo el hijo, en un video publicado en redes sociales.

En un momento, Carlos narra que se emocionó delante del padre y que le pidió disculpas por haber "fallado", a lo que el otro respondió que levantara "la cabeza".

Al mismo tiempo, el senador electo aseguró que va a "continuar batallando por la libertad de los presos políticos", en referencia al padre y a otros condenados por el intento de golpe de Estado orquestado tras la derrota de la ultraderecha en los comicios de 2022.

Durante la campaña, Flávio expresó su intención de liberar al padre rápidamente para que este participara en la toma de posesión en caso de ganar.

Días antes de la segunda vuelta, cuando el bolsonarismo aún se veía victorioso, Jair le confesó a Carlos que le gustaría pasar unos días en la playa si era indultado, como informó el propio hijo.

El expresidente fue condenado en 2025 a 27 años de cárcel, pena que desde hace unos meses cumple en su domicilio debido a los numerosos problemas de salud que arrastra.

El mantenimiento de la prisión de Jair, junto con la derrota electoral y la huida de Flávio, debilitan el protagonismo de la familia en la derecha brasileña, si bien Carlos y la exprimera dama Michelle se estrenarán en el Senado a partir de febrero.