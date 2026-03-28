Lula respalda a Bachelet y confirma su apoyo para liderar la ONU: "Posee todas las credenciales"
El presidente brasileño aseguró que la exmandataria "cuenta con una sólida trayectoria y el currículum vitae ideal para el puesto".
La declaración del líder progresista se da luego de que el Gobierno de Kast decidiera retirar el apoyo de Chile a la postulación al considerarla "inviable".
"Brasil, junto con México, seguirá apoyando la candidatura de Michelle Bachelet al cargo de Secretaria General de la ONU", afirmó Lula a través de X.