Lula respalda a Bachelet y confirma su apoyo para liderar la ONU: "Posee todas las credenciales"

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, entregó este sábado un fuerte espaldarazo a a la exmandataria Michelle Bachelet y confirmó el apoyo de Brasil a su candidatura para liderar la Secretaría General de Naciones Unidas.

A través de su cuenta de X, el gobernante señaló que "Brasil, junto con México, seguirá apoyando la candidatura de Michelle Bachelet al cargo de Secretaria General de la ONU".

"Bachelet cuenta con una sólida trayectoria y el currículum vitae ideal para el puesto, habiendo sido presidenta de su país en dos ocasiones, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres", destacó el mandatario brasileño.

En su publicación, Lula destacó que la dos veces presidenta "posee todas las credenciales para ser la primera mujer latinoamericana en dirigir la organización, promoviendo la paz, fortaleciendo el multilateralismo y situando el desarrollo sostenible en el centro de la agenda internacional".

La declaración de líder progresista se da luego de que el Gobierno de José Antonio Kast decidiera, el martes, retirar el apoyo de Chile a la postulación de la retirar el apoyo de Chile a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet al considerar que era una candidatura "inviable".