Ministra brasileña dijo que las niñas son violadas porque "no tienen calzones"

La ministra de la Mujer y los Derechos Humanos de Brasil, Damares Alves, sumó una nueva polémica en su primer año en el gabinete de Bolsonaro, al asegurar que las niñas pobres son más propensas a violaciones y abusos porque no tienen calzones.

Alves realizó este comentario en Marajó, Pará, en un evento en el que presentó el programa "Abrace Marajó", que tiene como finalidad disminuir la explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres en esta zona.

A la hora de explicar el alto índice de violaciones y abusos sexuales en esa isla amazónica, la ministra y ex pastora evangélica citó a expertos de la zona.

"Especialistas nos dijeron en el gabinete que las niñas de allá son abusadas porque no tienen calzones, no usan, porque son muy pobres. Nos conseguimos un montón, pero se van a acabar. ¿Por qué no ponemos una fábrica en Marajó?", comentó.

La ministra de la Mujer cuenta con otras polémica en su currículum, como las acusaciones de haber falseado sus títulos académicos, asegurando que eran de Dios, y asegurar que el hombre es el líder del matrimonio.