Corte Interamericana condenó a Brasil por duras condiciones carcelarias del "comandante Ramiro"

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó a Brasil por las condiciones de detención en las que mantuvo entre los años 2002 y 2006 de Mauricio Hernández Norambuena, conocido como "comandante Ramiro" debido a su paso por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

La CorteIDH notificó este viernes a las partes la sentencia, la cual establece la responsabilidad del Estado por violaciones a varios derechos a raíz de las condiciones de detención de Hernández Norambuena bajo el Régimen Disciplinario Diferenciado (RDD) entre febrero de 2002 y noviembre de 2006.

El tribunal también declaró responsable al Estado por la falta de motivación adecuada y suficiente de las decisiones mediante las cuales se determinó la aplicación inicial y la prolongación de la aplicación del RDD, así como por la falta de acceso a recursos judiciales efectivos para cuestionar la aplicación de ese régimen.

Según la sentencia, Hernández Norambuena no recibió visitas y tampoco tuvo la posibilidad de acceder a contacto humano apreciable al interior del centro penitenciario por un periodo de aproximadamente tres años y siete meses, lo que calificó como un "aislamiento prolongado".

Adicionalmente, la Corte declaró la violación del derecho a la salud debido la falta de atención médica suficiente y a las condiciones de privación de la libertad a las que fue sometido Hernández Norambuena.

La CorteIDH ordenó al Estado brasileño pagar indemnizaciones por concepto de daño inmaterial y el reintegro de costas y gastos.

El RDD consiste en la reclusión de presos provisionales o condenados en celda individual con derecho a tomar el sol por dos horas diarias y a visitas semanales de dos personas con una duración de dos horas. La reclusión en este régimen puede extenderse hasta por 360 días, prorrogables, hasta el límite de una sexta parte de la pena, detalla el fallo.

La detención de Hernández Norambuena en Brasil

La detención de Hernández Norambuena bajo el RDD fue ordenada el 13 de febrero de 2002 por un periodo de 360 días, pero las autoridades fueron prorrogando la medida hasta el 23 de noviembre de 2006, cuando finalizó su aplicación con el traslado del hombre a la Penitenciaría Estatal de Avaré, Sao Paulo, Brasil.

Hernández Norambuena fue condenado en noviembre de 2003 en Sao Paulo, junto a otras cinco personas, por los delitos de extorsión mediante secuestro, formación de cuadrilla o asociación ilícita y tortura, cometidos en Brasil, y le impuso una pena total de 30 años de reclusión.

Anterior a ello, el 27 de enero de 1994, Hernández Norambuena fue condenado a prisión perpetua en Chile como autor de la muerte del senador Jaime Guzmán Errázuriz, y el 3 de febrero de ese mismo año fue condenado a la misma pena en calidad de autor por los delitos de asociación ilícita terrorista y de secuestro terrorista de Cristián Edwards del Río.