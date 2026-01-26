Kast se reunirá con Lula durante su visita a Panamá

La Oficina del Presidente electo (OPE) confirmó que José Antonio Kast se reunirá con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al margen del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se celebra esta semana en Panamá.

En medio de la gira del republicano por Centroamérica, la OPE divulgó un breve cronograma de sus actividades para mañana martes, cuando se espera que aterrice en el país caribeño.

La reunión bilateral con el presidente brasileño tendrá lugar a las 19:00 hora local (21:00 horas en Chile), en el Hotel Sofitel de Ciudad de Panamá, pero no se revelaron más detalles respecto a los temas a tratar.

El viernes pasado, la Cancillería brasileña había adelantado la posibilidad de un encuentro entre ambos: "Estamos ya conversando con el presidente electo de Chile, Kast. Mantenemos el diálogo con absolutamente todos los presidentes de la región y nuestras relaciones no dependen del ciclo político", remarcó la secretaria de América Latina y Caribe, Gisela Padovan.

La diplomática además había descartado una preocupación por que varios países de la región hayan dado un giro reciente a la derecha, argumentando que las relaciones diplomáticas y económicas son "mayores que el momento político".

Consultado al respecto en esa misma jornada, Kast también deslizó aquella posibilidad, pero se limitó a señalar que "esperamos tener una serie de encuentros y reuniones con distintos mandatarios en Panamá".

Por otro lado, la OPE también postergó la presentación de los subsecretarios hasta la próxima semana, y anticipó que la lista de delegados presidenciales se dará a conocer este viernes.