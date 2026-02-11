Policía identifica a la supuesta autora de la matanza en escuela en el oeste de Canadá

La Policía canadiense identificó este miércoles a Jesse Vanrootselaar, de 18 años, como la supuesta autora del tiroteo que causó la muerte de al menos 10 personas en una escuela del oeste de Canadá este martes.

La Policía informó que seis de los muertos fueron localizados en el interior, mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda, y otra persona murió cuando era transportada a un hospital.

Las autoridades también dijeron que alrededor de 25 personas fueron atendidas por lesiones en el centro médico local, y que otras dos fueron evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad.

"Estoy devastado por los terribles tiroteos en Tumbler Ridge, British Columbia. Mis plegarias y más profundas condolencias están con las familiares y los amigos de los que han perdido a seres queridos en estos actos de violencia", expresó el primer ministro Mark Carney en un mensaje en X.