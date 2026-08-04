La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta para las regiones de Ñuble y Biobío ante el arribo de un nuevo sistema frontal, cuyo impacto principal se concentrará durante la jornada de este miércoles.

Según explicó el meteorólogo del organismo, Arnaldo Zúñiga, en conversación con Lo Que Queda del Día, el fenómeno se desplazará hacia el norte hasta alcanzar la zona central durante la madrugada y mañana del jueves.

En ese periodo se espera un acumulado "importante" de agua —de entre 10 y 13 milímetros— en un acotado margen de tiempo.

Asimismo, el experto advirtió que tras el paso de las precipitaciones ingresará una masa de aire frío hacia el fin de semana; una condición que provocará un marcado descenso de las temperaturas en la zona central, acompañado de jornadas de intenso frío y probables nevadas en diversos sectores del sur del país.

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