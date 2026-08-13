El director del Servicio Geológico Colombiano, Julio Fierro, abordó en Cooperativa en devastador terremoto de grado 7,4 que sacudió al departamento del Chocó y expresó que "ojalá deje lecciones aprendidas, una ética en la construcción y nos plantee reflexiones sobre la sismo-resistencia".

A diferencia de Colombia, "Chile tiene una historia sísmica de grandes eventos más recurrente, y eso ha hecho que también tenga una sismo-resistencia no solamente física -que es a la que aludimos muy particularmente- sino también una de carácter institucional, social e incluso personal", indicó la autoridad.

"No tenemos que irnos tan lejos para mostrar ejemplos de que los latinoamericanos también podemos construir sismo-resistencia y adaptarnos a unas condiciones de sismicidad que son naturales a nuestros territorios. Está el ejemplo de Chile y México, en donde un sismo de 7.4 puede no causar la tragedia que nosotros podemos estar viendo", sostuvo Fierro.

Por lo tanto, y "desafortunadamente, ojalá que estos movimientos dejen unas lecciones aprendidas, dejen una ética en la construcción y nos lleven también a plantear reflexiones sobre la sismo-resistencia en las construcciones", expresó.

"Con nuestra historia sísmica y con los instrumentos que tenemos, podemos comenzar a dilucidar cómo se presentan los sismos y cuáles están asociados a qué tipos de fallas geológicas (...), pero también nos toca reflexionar desde la ingeniería, la arquitectura y el ordenamiento territorial para aplicar ajustes a las normas y a la necesidad ética en términos de construcción", explicó el director del Servicio Geológico Colombiano.

"Podemos tener buenas normas de sismo-resistencia, pero si no hay esa ética, pues podemos tener también problemas", alertó.

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