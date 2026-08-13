El meteorólogo de la DMC Elio Bruford abordó en Cooperativa cómo se desarrollará esta semana el sistema frontal que ya se siente en la zona central del país, específicamente en la Región Metropolitana.

"Se espera que estas precipitaciones continúen de forma intermitente durante todo el resto de la tarde y durante todo el día de mañana (viernes). Precipitaciones débiles, por cierto", precisó el experto.

El fenómeno "debería registrarse también este sábado y domingo durante horas de la tarde, y también el lunes (17 de agosto) en la mañana", para después declinar en horas de la tarde, añadió Bruford.

Estas lluvias "son intermitentes. Tienen un break durante la madrugada y la mañana de este domingo; se tratan de chubascos aislados o débiles", sostuvo.

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