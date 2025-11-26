Incendio consume varios edificios en Hong Kong

Los fallecidos por el incendio de varios bloques de viviendas en el distrito de Tai Po en Hong Kong se elevan ya a 12, mientras otras 16 personas se encuentran heridas y un número indeterminado permanecen atrapadas, según fuentes citadas por el diario hongkonés South China Morning Post.

La Policía, citada por la prensa local, indicó que además de las víctimas hay personas atrapadas en el interior de los tres edificios afectados por el fuego, mientras las autoridades elevaron el nivel del fuego a 4 en una escala de 1 a 5 por su rápida evolución.

Una densa columna de humo y el derrumbe de partes del andamiaje pueden apreciarse en imágenes difundidas en redes sociales y medios locales, mientras varias carreteras cercanas fueron cerradas al tráfico.

El director de los Servicios de Bomberos, Andy Yeung Yan-kin, se dirigía al Hospital Príncipe de Gales para seguir el caso de un bombero herido en el lugar de los hechos, según fuentes consultadas por el South China Morning Post.

Un primer parte policial cifraba en cuatro los fallecidos y en ocho los heridos. Entre las doce personas fallecidas se cuentan ocho mujeres, tres hombres y un bombero, de acuerdo con el rotativo.

El Observatorio de Hong Kong mantenía desde este lunes una alerta roja de peligro de incendio, que advierte de un riesgo extremadamente alto de fuegos forestales o urbanos, basado en factores como la humedad, la velocidad del viento y la sequedad de la vegetación.

Wang Fuk Court, el complejo donde ocurrió el siniestro, se halla inmerso en un proceso de renovación por valor de 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares, 36,6 millones de euros), una propuesta que generó descontento entre numerosos residentes el año pasado.

El complejo cuenta con 1.984 viviendas, que albergan a unos 4.000 residentes.

Un antecedente reciente

Este suceso se enmarca en una serie de incendios relacionados con andamios en Hong Kong, que han expuesto vulnerabilidades en las estructuras de construcción y renovación urbana.

El pasado octubre, un fuego en el andamiaje exterior de la Torre Chinachem obligó a evacuar a decenas de personas y dejó a cuatro hospitalizadas.

Las autoridades del Departamento de Edificios confirmaron entonces la integridad estructural del inmueble, aunque identificaron materiales sueltos en la fachada que requerían remoción inmediata.

Los trabajos de renovación en dicha torre, que incluían reparaciones menores en paredes exteriores y soportes de aire acondicionado, utilizaban cubiertas protectoras, redes y lonas estándar, pero el incendio se limitó a la fachada sin afectar el interior.

En aquella ocasión, expertos apuntaron a chispas de soldadura en obras o colillas de cigarrillos abandonadas como posibles orígenes del siniestro.

Estos episodios subrayan preocupaciones recurrentes sobre la seguridad en los andamios de bambú -comunes en Hong Kong por su ligereza y bajo costo-, a menudo vinculados a actividades de renovación, materiales inflamables o fuentes de ignición externa, en un contexto de alta densidad urbana y condiciones climáticas propicias a la sequía.