Putin y Trump abordarán la paz en Ucrania durante la cumbre de APEC

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, abordarán las vías para resolver el conflicto en Ucrania durante su reunión en el marco de la cumbre de la APEC en China, mientras continúan los preparativos para un encuentro tripartito con el líder del gigante asiático, Xi Jinping.

"Durante una reunión prevista con él (Trump) en la cumbre de APEC (el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) en Shenzhen, continuará la discusión de todas las cuestiones relacionadas con el arreglo" en Ucrania, dijo a la prensa el asesor de la Presidencia rusa para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov.

Gestiones para una cumbre trilateral entre Moscú, Washington y Pekín

Ushakov agregó que valora los esfuerzos de la Administración estadounidense para hallar una solución a largo plazo para el conflicto ucraniano.

El asesor del Kremlin señaló además que tanto Moscú como Washington prestan mucha atención a la reunión tripartita entre Putin, Trump y Xi.

Las autoridades euroasiáticas proyectan que este acercamiento multilateral aportará un impacto constructivo sobre el equilibrio geopolítico global. (FOTO: EFE)

"Naturalmente, tanto nosotros como los estadounidenses concedemos gran importancia a la próxima cumbre trilateral en Shenzhen, organizada por China, anfitriona de la cumbre de la APEC", dijo.

En este sentido, precisó que "actualmente se está trabajando activamente para definir el contenido" de ese encuentro que, como esperan en Moscú, tendrá "un efecto positivo en la situación internacional en su conjunto".