Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago32.6°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

Putin y Trump abordarán la paz en Ucrania durante la cumbre de APEC

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Desde el Kremlin, el asesor Yuri Ushakov confirmó que "continuará la discusión de todas las cuestiones relacionadas con el arreglo" pacífico en territorio ucraniano.

Moscú valoró las gestiones de la Casa Blanca orientadas a construir una solución duradera en Europa del Este.

Putin y Trump abordarán la paz en Ucrania durante la cumbre de APEC
 EFE

En simultáneo, ambas potencias avanzan en los preparativos de una histórica cumbre a tres bandas junto al presidente chino, Xi Jinping.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, abordarán las vías para resolver el conflicto en Ucrania durante su reunión en el marco de la cumbre de la APEC en China, mientras continúan los preparativos para un encuentro tripartito con el líder del gigante asiático, Xi Jinping.

"Durante una reunión prevista con él (Trump) en la cumbre de APEC (el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) en Shenzhen, continuará la discusión de todas las cuestiones relacionadas con el arreglo" en Ucrania, dijo a la prensa el asesor de la Presidencia rusa para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov.

Gestiones para una cumbre trilateral entre Moscú, Washington y Pekín

Ushakov agregó que valora los esfuerzos de la Administración estadounidense para hallar una solución a largo plazo para el conflicto ucraniano.

El asesor del Kremlin señaló además que tanto Moscú como Washington prestan mucha atención a la reunión tripartita entre Putin, Trump y Xi.

Imagen foto_00000002
Las autoridades euroasiáticas proyectan que este acercamiento multilateral aportará un impacto constructivo sobre el equilibrio geopolítico global. (FOTO: EFE)

"Naturalmente, tanto nosotros como los estadounidenses concedemos gran importancia a la próxima cumbre trilateral en Shenzhen, organizada por China, anfitriona de la cumbre de la APEC", dijo.

En este sentido, precisó que "actualmente se está trabajando activamente para definir el contenido" de ese encuentro que, como esperan en Moscú, tendrá "un efecto positivo en la situación internacional en su conjunto".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada