Activista tibetano se inmoló frente a la sede de la ONU en Nueva York

Un hombre murió tras prenderse fuego frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, sin que el incidente afectara a más personas.

Según informó la Policía, el suceso ocurrió cerca de las 18:30 horas locales del jueves en la intersección de la Avenida Primera y la calle 42.

La víctima fue llevada a un hospital cercano, donde fue declarada muerta.

La plataforma de noticias BNO identificó al individuo como Logba Rangzen, un activista que supuestamente se inmoló envuelto en la bandera del Tibet.

El hecho fue transmitido en vivo por redes sociales, donde cuentas que apoyan la causa han hecho eco de su "sacrificio supremo" en pos de la "liberación del Tíbet".