Bachelet denuncia masacres y cientos de asesinatos selectivos en Colombia

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció que cientos de personas han muerto este año en Colombia en masacres o como víctimas de asesinatos selectivos, lo que ha sido el caso en particular de líderes sociales y ex guerrilleros.

"En lo que va de 2020, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha documentado 66 masacres en las que 255 personas fueron asesinadas en 18 departamentos del país", según la información que ha podido ser verificada.

La representación en Colombia del organismo que dirige Bachelet también tiene información sobre el asesinato de 120 defensores de los derechos humanos solo este año.

A esas cifras se agregan los 244 ex combatientes de las FARC asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, de acuerdo a datos de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, aunque la Oficina de Bachelet no precisó cuántas de estas muertes corresponden al 2020.

