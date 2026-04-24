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Petro fue recibido por Delcy Rodríguez en su primera visita a Venezuela post Maduro

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El encuentro entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tuvo lugar este viernes después de una serie de intentos fallidos desde enero pasado, cuando la líder chavista asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro durante un operativo estadounidense en suelo venezolano.

"Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas", fue la frase que el gobernante colombiano pronunció hace una semana en 'Los Desayunos' de RTVE y EFE, en Barcelona, donde dio a conocer la fecha de la cita.

El encuentro entre ambos presidentes se da en medio de la Reunión Binacional de la Comisión de Vecindad e Integración, que lideran los cancilleres de Colombia y Venezuela, Rosa Villavicencio e Yván Gil, respectivamente, para tratar temas de seguridad, comercio, energía, entre otros.

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