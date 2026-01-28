Petro volvió a criticar a Chile y se jactó de su habilidad sexual: "Hago cosas muy buenas en la cama"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a criticar a Chile al pedir que sus compatriotas regresen debido a que allí son tratados "como esclavos y perros perseguidos por las calles", al tiempo que se jactó de sus supuestos poderes sexuales durante un anuncio de reapertura de un hospital, exponiendo su obsesión con ese tipo de discursos en el último tiempo.

Según consignó el diario El Colombiano, el mandatario cafetero debía liderar el anuncio conjunto -entre la Presidencia y la Alcaldía de Bogotá- de un convenio de cooperación para poner nuevamente en funcionamiento el Hospital San Juan de Dios.

Sin embargo, la instancia que debía ser de toda seriedad e importancia para la salud del país, terminó en un discurso que -según el medio- evidenció su aparente fijación con la sexualidad y el sexo.

En un pasaje de su intervención, Petro criticó que supuestamente Colombia dejaría caer ese hospital y que él, junto al alcalde de Bogotá, se opuso e intentaron recuperarlo. No obstante, su reflexión posterior dejó atónitos a los presentes: "¿Cuánta enfermera y médico por aquí entre estos árboles no hizo el amor? Porque así es, esa es la ley de la vida: enamorarse. Y gracias a eso, atendían con amor a sus pacientes. Y era un hospital de guerra, yo lo alcancé a conocer. Cuando entré, yo veía todas esas camillas y los médicos".

Luego, el jefe de Estado colombiano se refirió a la figura de Jesús, de su vida como "revolucionario" y su supuesta actividad sexual: "Fue hombre de luz, de verdad y revolucionario. Por eso lo mataron. Y su mensaje por eso está hoy, porque tenía razón. Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir", aseguró.

Esa última frase la conectó con su visión de que las mujeres latinas "son más hermosas" que las europeas. Posteriormente, se jactó de ser un "buen polvo" y lanzó una crítica a los medios de comunicación: "A ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama. Hago cosas muy buenas y pienso que nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí (en la cama)", sostuvo.

Crítica a Chile: "Los van tratar como esclavos"

En la misma actividad, Gustavo Petro pidió a los colombianos que residen en Estados Unidos, Chile y Argentina que regresen, al asegurar que en esos países son tratados "como esclavos y perros".

"Yo les pido a todos los colombianos que regresen ya de Chile, Argentina y Estados Unidos porque los van a tratar como esclavos y como perros perseguidos por las calles", afirmó el mandatario.

Petro sostuvo que la promesa de prosperidad en el exterior suele ser un "error" y afirmó que los migrantes terminan enfrentando condiciones laborales precarias, con riesgos para su salud y su integridad física.

"Uno se cae de un andamio, otro termina con los pulmones destruidos por químicos", agregó.

Estas nuevas críticas del presidente colombiano se suman a las que emitió en diciembre último, cuando afirmó que los cambios políticos en Chile, Argentina y EE.UU. "van a coger la colombianidad como enemigos, porque montaron sus votos sobre destruir las familias migrantes. Prevengamos, no nos quedemos allá que van a vivir peor, en Colombia hoy se vive mejor".