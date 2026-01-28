Quince muertos por accidente aéreo en Colombia, incluido un congresista

Un avión de la empresa colombiana Satena desapareció este miércoles en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela) con 15 personas a bordo, y posteriormente fue hallado accidentado y sin sobrevivientes.

La nave, un bimotor Beechcraft 1900, despegó esta mañana del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta (capital de Norte de Santander), para un vuelo de unos 25 minutos con destino a Ocaña, la segunda mayor ciudad del departamento, pero su contacto se perdió y no llegó al aeropuerto Aguas Claras, donde debía aterrizar.

A bordo iban 13 pasajeros, entre ellos el congresista Diógenes Quintero Amaya, su asistente Natalia Acosta, y dos tripulantes: Miguel Vanegas y José de la Vega, detalló la aerolínea en un comunicado.

Los otros pasajeros fueron identificados como María Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo (candidato al Congreso), Rolando Peñaloza Gualdrón, María Díaz Rodríguez, Maira Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Maira Sánchez Criado y Juan Pacheco Mejía.

Los restos del avión fueron hallados por campesinos de la aldea Curacica, una zona montañosa que forma parte del municipio de La Playa de Belén, situado a solo media hora de Ocaña.

El congresista Quintero Amaya era representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) de la región del Catatumbo (Norte de Santander), y había llegado a ese escaño en 2022 con el respaldo de comunidades víctimas del desplazamiento forzado en esa zona del país.

Ahora buscaba la reelección en los comicios legislativos del próximo 8 de marzo, como candidato del Partido de la U por Norte de Santander, que expresó "su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país".

Quintero "fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública", dijo la colectividad.