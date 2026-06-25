Cuba publicó esperado paquete de reformas: "176 transformaciones económicas y sociales"

El Gobierno de Cuba publicó este jueves su anunciado paquete de reformas económicas y sociales, que incluye 176 medidas agrupadas en 23 ejes temáticos, con miras a liberalizar y descentralizar la desmedrada actividad en la isla.

El documento, reproducido por los medios oficiales, contiene las reformas actualizadas y aprobadas "como resultado de un amplio proceso de consulta y debates" en reuniones realizadas durante la última semana en el Buró Político y el Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento unicameral) y el Consejo de Ministros, el máximo órgano de Gobierno cubano.

El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, señaló la importancia de que la población "las conozca, para que participe activamente en su implementación y control".

Las medidas aprobadas -cuya entrada en vigor no se ha anunciado aún- van desde la entrada en el sector turístico de "nuevos actores" en "nuevas modalidades", al fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), pasando por medidas para ampliar el rol del sector privado.

En el sector del turismo prevén la entrada de nuevos inversores bajo nuevas modalidades de negocio, la expansión internacional de franquicias cubanas, así como la posibilidad de desarrollar negocios inmobiliarios en La Habana y otras zonas vinculadas a ese ámbito.

Asimismo, plantean perfeccionar la planificación de mediano y largo plazos de la economía, enfocada en "el diseño del desarrollo, priorizando los equilibrios macroeconómicos; reducir problemas estructurales y dar señales de política para todos los actores económicos".

En este apartado, contemplan transitar hacia un modelo de planificación financiera, donde "el Estado abandona progresivamente la distribución física de recursos, dando mayor participación a las señales del mercado".

Respecto a las inversiones, proponen ampliar los límites de aprobación de las inversiones a partir de "la descentralización de la facultad" a empresas estatales, sociedades mercantiles e inversión extranjera "en función de sus capacidades financieras y acceso a los recursos".

Las reformas descentralizan a nivel municipal una serie de competencias, entre ellas, la gestión administrativa, de recursos humanos, presupuestaria, financiera, tributaria local, ambiental y enfrentamiento al cambio climático, de proyectos, del conocimiento y la capacitación.

Además faculta a los municipios para que aprueben inversiones en correspondencia con su estrategia de desarrollo, que incluye gestionar proyectos de cubanos residentes en el país y en el exterior.

El capital privado

Las medidas incluyen la participación del capital privado en la actividad bancaria, con la ampliación de instituciones financieras bancarias y no bancarias por parte de empresas privadas, cooperativas e inversión extranjera con licencia de banca corporativa y universal, bajo supervisión del Banco Central de Cuba.

En esta área, comprende otorgar licencias para operaciones de casas de cambio privadas, crear un mercado cambiario digital, en tiempo real, con agentes autorizados, así como implementar un sistema de subastas de divisas.

Miguel Díaz-Canel aseguró la semana pasada que la realidad actual de la isla "impone cambios urgentes y necesarios". (Foto: EFE)

Para el sector privado las medidas posibilitarán que una persona natural pueda ser titular de más de una empresa, la autorización para abrir cuentas bancarias en el exterior con derecho a realizar extracciones y la posibilidad de desarrollar actividades adicionales sin abandonar el objeto principal para el cual fueron creadas.

Por primera vez, permitirán la creación de mipymes en la agricultura, donde hasta ahora solo podían operar cooperativas.

Los cambios proponen dinamizar el comercio exterior y el sector inmobiliario, otorgar el derecho real de usufructo sobre la tierra a personas jurídicas estatales, privadas, mixtas o naturales; autorizar a las cooperativas a importar y comercializar combustibles como insumo, y abrir cuentas bancarias en el exterior.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien anunció por sorpresa estas medidas hace dos semanas, afirmó más tarde que la realidad actual de la isla "impone cambios urgentes y necesarios", y que se trata de "una agenda económica y social de emergencia".

En una entrevista concedida al grupo mediático dominicano Corripio, Díaz-Canel subrayó que estos cambios son unas "soluciones cubanísimas" y un "ejercicio de soberanía", aunque reconoció que la presión de EE.UU. contribuyó a "acelerar" las decisiones.

La isla caribeña vive una grave crisis económica desde mediados de 2024, agravada desde enero por el impacto del bloqueo petrolero aplicado por Washington, a lo que se sumaron, en mayo, sanciones reforzadas contra sectores vitales de la economía y a las empresas que mantienen negocios con el Gobierno cubano.