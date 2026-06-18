Equilibrando mensajes de ortodoxia y pragmatismo, Cuba avanza hacia "impostergables" reformas económicas

El Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) dio luz verde a las reformas económicas anunciadas por el presidente del país y primer secretario de la formación, Miguel Díaz-Canel.

Este organismo clave del poder político en la isla celebró un pleno extraordinario para evaluar de urgencia un paquete de medidas que promete liberalizar y descentralizar la economía cubana, sumida en una profunda crisis por motivos internos y externos.

Poco después del inicio de la reunión, el PCC apuntó en redes sociales que las propuestas surgen "como expresión de la lógica de desarrollo en el período histórico" y que, en ningún caso, "constituyen una desviación del proyecto socialista".

"Estas transformaciones son herramientas para fortalecer el desarrollo socialista", subrayó el partido.

El siguiente paso legal de las reformas es su aprobación en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), a la que se convocó también de manera extraordinaria para este jueves. Este cuerpo legislativo acostumbra a ratificar por unanimidad las propuestas que le llegan.

Díaz Canel: "La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios"

El paquete de cambios fue informado el viernes de la semana pasada por Miguel Díaz-Canel en una comparecencia por sorpresa ante medios estatales.

Las medidas van desde la entrada en el sector turístico de "nuevos actores" en "nuevas modalidades" al fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), pasando por medidas para ampliar el rol del sector privado.

También contemplan cambios que llevarían a dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisiones y dotar de una mayor "autonomía" a empresas estatales y municipios.

Estos cambios económicos pueden servir a la vez dos objetivos: atajar la crisis estructural que sufre la isla, con una profunda contracción en los últimos seis años, y calmar la presión de EE.UU., que exige profundas reformas políticas y económicas a La Habana y ha llegado a amenazar con una intervención militar para lograrlo.

El presidente Díaz-Canel reconoció este jueves que la realidad de la isla, marcada por una grave crisis económica, "impone cambios urgentes y necesarios", y reconoció que el papel del PCC "no es explicar la crisis" sino "cambiar lo que haya que cambiar".

"Algunas (propuestas) no tendrán consenso absoluto, pero son impostergables", puntualizó.

Raúl Castro "está plenamente de acuerdo" con las reformas

El expresidente de Cuba Raúl Castro, referente político de la isla, "está plenamente de acuerdo" con las reformas económicas, se aseguró el miércoles en el pleno extraordinario del PCC.

Así lo expuso durante la reunión el miembro del Buró Político (alta dirección) del PCC, José Amado Ricardo Guerra, quien además refirió que Castro, que participó mediante videoconferencia en la cita, "está convencido de que del análisis colectivo e incluso de las discrepancias, siempre salen las mejores ideas", según una nota del PCC en redes sociales.

De acuerdo con Ricardo Guerra, Castro -retirado de sus cargos formales pero "líder al frente de la revolución", según la terminología oficial- "convocó a la participación en esta importantísima reunión, en interés de enriquecer su contenido y construir el necesario consenso en este trascendental momento, para acometer las transformaciones propuestas que es lo que más conviene hoy a la revolución".