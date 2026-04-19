Cuba recolecta firmas para recabar apoyo ciudadano a declaración contra el "asedio" de EE.UU.

El Gobierno de Cuba inició este domingo una campaña nacional de recolección de firmas para reafirmar el compromiso con "la irrenunciable vocación de paz, esencia de la nación cubana" en medio de escalada de tensiones con Estados Unidos.

El presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, abrió la iniciativa "Mi firma por la patria", en un acto por el 65° aniversario de Bahía de Cochinos, en el propio lugar donde tuvo lugar la fallida invasión de exiliados con apoyo de Washington.

Las autoridades de la isla anunciaron que los libros de firmas estarán abiertos a partir de esta jornada en todas las comunidades, centros laborales, estudiantiles y entidades estatales, para que los ciudadanos expresen su respaldo a la Declaración del Gobierno que el pasado viernes denunció "el asedio permanente" de EE.UU. sobre la isla y su "escalada de amenazas", que incluyen "pretensiones de agresión militar".

"Convocamos desde hoy y durante los próximos días a plasmar sus firmas en apoyo a este llamado que constituirá una muestra contundente de respaldo en contra del genocidio que significa el bloqueo y el profundo deseo de nuestro pueblo de construir un futuro próspero y vivir en paz", afirmó el secretario de organización del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), Roberto Morales Ojeda.

"Cuba está viviendo bajo el asedio permanente del Gobierno de los Estados Unidos, cuya escalada de amenazas se ha arreciado en los últimos meses", señaló el Ejecutivo insular en su reciente declaración.

Entre las "serias amenazas" que pesan contra su país, Díaz-Canel refirió una posible intervención militar de EE.UU. sobre lo que señaló que Cuba "no aspira a la guerra, pero sí tenemos la responsabilidad de defendernos ante las amenazas, para que no haya sorpresa y no haya derrota".

Cuba anunció el pasado 13 de marzo que había abierto un "diálogo" con EE.UU., pero indicó que se encontraba en "fases iniciales" y "alejados" de cualquier acuerdo. La Habana lo reconoció tras semanas de presión estadounidense, entre ellas un bloqueo petrolero y la exigencia de reformas económicas y políticas.

Esta semana medios estadounidenses revelaron que el Pentágono está intensificando sus planes para una eventual intervención militar en Cuba, pero que cualquier movimiento está supeditado a órdenes directas de Donald Trump.