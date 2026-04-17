La Habana denuncia "escalada de amenazas" de EE.UU. y su pretensión de "agresión militar"

El Gobierno de Cuba denunció este viernes que la isla vive "bajo el asedio permanente del Gobierno de los Estados Unidos" y su "escalada de amenazas", que incluyen "pretensiones de agresión militar".

"Cuba está viviendo bajo el asedio permanente del Gobierno de los Estados Unidos, cuya escalada de amenazas se ha arreciado en los últimos meses", señaló el Ejecutivo de la isla en declaración difundida en medios oficiales con motivo del 65 aniversario de la fallida invasión de Bahía de Cochinos, con respaldo de EE.UU.

Señaló, además, que al bloqueo energético impuesto por Washington desde enero pasado, "se suman las declaraciones de representantes de la élite gubernamental estadounidense sobre pretensiones de agresión militar".

EE.UU. "acosa" y ejerce una "presión constante" sobre otros Gobiernos para que rompan lazos diplomáticos con la isla y "desamparen a sus propios pueblos, expulsando a profesionales de la salud" pertenecientes a misiones médicas cubanas, agregó.

"Aislarnos también forma parte de su estrategia; sin embargo, existen en el mundo pilares de dignidad, pueblos y Gobiernos que no se doblegan. Ahí están los ejemplos de México, Rusia, China, Vietnam y otros países hermanos", puntualizó el Gobierno cubano.

La declaración insistió en que "Cuba no será jamás un trofeo, ni una estrella más de la constelación estadounidense".

Además, el texto recogió parte del discurso pronunciado la víspera por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en el acto por el aniversario 65 de la declaración del carácter socialista de la revolución cubana.

Díaz-Canel expresó este jueves que la "agresión militar" de EE.UU. a Cuba es una posibilidad real y llamó a los connacionales a "estar listos" para repelerla.

"No la queremos (la guerra), pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla", aseguró.

En su discurso, expresó que el la victoria de Bahía de Cochinos de 1961 "es hoy y es siempre" y reiteró el "carácter socialista" de la revolución como "garantía del futuro" para Cuba, expresiones recogidas también en la declaración oficial de esta jornada.

El diario estadounidense USA Today publicó este jueves que el Pentágono está intensificando sus planes de intervención militar en Cuba a la espera de órdenes directas del presidente estadounidense, Donald Trump, para actuar.

El Departamento de Guerra respondió a EFE que no especularía sobre "escenarios hipotéticos" y que las fuerzas armadas prevén diversas contingencias y "permanece preparado para ejecutar las órdenes del presidente".

Trump dijo a inicios de esta semana que cree que su Gobierno puede centrarse en Cuba una vez que solvente la guerra contra Irán.