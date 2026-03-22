Cuba se recupera de forma paulatina tras 24 horas del segundo apagón nacional en una semana

Cuba se recupera paulatinamente este domingo del segundo apagón nacional que sufrió esta semana y el séptimo en año y medio, tras llevar energía a cinco de sus 16 centrales térmicas y dos plantas generadoras, según informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Hasta ahora se encuentran reconectadas al SEN las centrales termoeléctricas de Santa Cruz y Guiteras, una de las principales del país, así como la Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos (centro), y las de Felton y Renté, ambas en la zona oriental.

Veinticuatro horas después del nuevo colapso eléctrico en la isla, el SEN está interconectado desde Pinar del Río (extremo oeste) hasta la provincia Santiago de Cuba (este), refirió el jefe del despacho nacional de carga de la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE), Lisner Cruz, a la televisión estatal. Resta por conectar al SEN la provincia Guantánamo, en el extremo este, donde funcionan microsistemas para cubrir servicios vitales.