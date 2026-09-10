ONG denuncia "nuevo récord" de presos políticos en Cuba

La ONG Prisoners Defenders denunció un "nuevo récord" de presos por motivos políticos en Cuba, al registrar un total de 1.339 personas encarceladas por sus ideas a agosto.

Con sede en Madrid, el grupo informó que del total de prisioneros políticos registrados, 155 son mujeres, un dato que también señala como "otro infame récord"; y agregó la lista incluye a 38 personas detenidas cuando eran menores de edad; de la cuales 14 permanecen encarceladas.

"Los casos muestran cómo reclamar agua y electricidad, grabar a agentes estatales o denunciar abusos puede desencadenar prisión, amenazas y castigos que alcanzan a familias enteras", puntualiza el reporte.

Entre los nuevos casos de detenidos durante agosto "figuran varias personas cuya persecución alcanza también a sus familiares más cercanos" y se hace referencia al caso de la creadora de contenido cubana Anna Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi) y su madre, quienes serán llevadas a juicio.

Ambas comparecerán ante la justicia cubana por "la supuesta comisión del delito previsto en el artículo 393 del Código Penal, relativo a actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, la identidad y los datos personales", detalla Prisioners Defenders.

La pena aplicable depende del apartado concreto invocado en la acusación, "pero podría llegar hasta los cinco años de prisión", puntualizó la ONG.

La ONG indicó, además, que entre las detenciones registradas en agosto se encuentran dos mujeres, madres de niños menores, por "denunciar la ausencia de servicios esenciales" como la falta de electricidad y de agua.