Racionar combustible y priorizar teletrabajo: Las medidas de Cuba ante crisis petrolera

El Gobierno cubano adelantó este viernes que racionará la venta de combustible, priorizará el teletrabajo e implementará clases semipresenciales en las universidades como parte de su plan de emergencia por el desabastecimiento de combustible provocado por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

Estas primeras medidas fueron aprobadas por un Consejo de Ministros extraordinario y anunciadas en la televisión estatal por los ministros del Trabajo; Transporte; Educación Superior; Educación y el viceprimer ministro, Oscar Pérez-Oliva.

En su intervención, Pérez-Oliva afirmó que el Ejecutivo priorizará el poco combustible disponible "para garantizar" la "vitalidad de los servicios fundamentales" y "las actividades económicas fundamentales", sobre todo aquellas que generan ingresos en divisas, como el turismo.

"No vamos a colapsar, porque el pueblo cubano no colapsa", aseguró el viceprimer ministro.

De igual forma, Pérez-Oliva añadió que el Gobierno cubano facilitará los trámites para que las empresas privadas "que tengan la posibilidad" importen su propio combustible. Y subrayó que el Estado distribuirá paneles solares a trabajadores esenciales, centros sociales y bancos.

Por otro lado, La Habana ha empezado a cerrar algunos hoteles de la isla y a trasladar a los turistas a otras instalaciones: "Se ha diseñado un plan en el turismo para reducir los consumos energéticos, compactar las instalaciones turísticas, y aprovechar la temporada alta que está transcurriendo en estos momentos en nuestro país", dijo el viceprimer ministro.

Pérez-Oliva no especificó detalles sobre esta "compactación" de la infraestructura turística, pero las fuentes -que prefirieron el anonimato- avanzaron a la agencia de noticias EFE que las medidas afectan principalmente a algunas instalaciones turísticas ubicadas en el balneario de Varadero (oeste) y de los cayos del norte de la isla.

Entre las principales cadenas hoteleras que operan en Cuba están las españolas Meliá e Iberostar, y la canadiense Blue Diamond, entre otras.

"Opción cero": El plan rescatado en los noventa

Las medidas anunciadas este viernes retoman el anuncio que hizo la víspera el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, durante una intervención televisada.

En ella, el mandatario aseguró que el paquete de emergencia tomará como referencia las "indicaciones" del expresidente Fidel Castro durante el llamado Periodo Especial, por la depresión que supuso para la isla la caída del bloque soviético.

Díaz-Canel rescató el concepto de la "opción cero", el plan de supervivencia planteado en los noventa ante el escenario de "cero petróleo". Éste implicaba un racionamiento extremo, el uso de tracción animal, carbón vegetal para cocinar y transporte no motorizado y la autosuficiencia alimentaria.

De hecho, Pérez-Oliva afirmó que el Ejecutivo va a "potenciar" el "desarrollo de la agricultura" en ciudades y hogares para paliar la caída de la producción agrícola ante la falta de combustible.

Teletrabajo y viajes cada ocho días por destino

El desabastecimiento de carburantes también afectará a los centros de trabajo, las universidades y el transporte de pasajeros.

El ministro del Trabajo, Jesús Otamendiz, afirmó en la televisión estatal que el Gobierno promoverá el teletrabajo y la reubicación de trabajadores en las empresas estatales. Mientras que el titular de Educación Superior, Walter Baluja, sostuvo que los centros universitarios pasarán a un modelo híbrido (clases semipresenciales).

Los viajes por tren sufrirán por el momento los cambios más bruscos. Según adelantó el ministro del Transporte cubano, Eduardo Rodríguez, las rutas nacionales se realizarán cada ocho días por destino.

Crisis crónica

Cuba sufre una grave crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar los combustibles necesarios para nutrir la generación distribuida.

La operación militar estadounidense en Caracas del 3 de enero significó para La Habana, además del golpe a un aliado regional clave, el fin de suministro energético vital para la isla.

Distintos expertos estiman que de los 110.000 barriles diarios de petróleo que precisa Cuba para satisfacer sus necesidades energéticas, Venezuela le aportó en 2025 unos 30.000.

Luego el presidente de EE.UU., Donald Trump, dio otra vuelta de tuerca más a la presión sobre Cuba al firmar el 29 de enero una orden presidencial que amenazaba con aranceles comerciales a todos los países que suministraran petróleo a la isla.

El experto cubano Jorge Piñón, especialista del Instituto de Energía de la Universidad de Texas (EE.UU.) estimó en la agencia de noticias EFE que, de no recibir nuevos envíos de petróleo, Cuba estaría para marzo en una "grave crisis".

En lo que va del año, Cuba apenas ha recibido un petrolero, procedente de México, con unos 86.000 barriles de crudo.