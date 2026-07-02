Bomberos chilenos rescataron a sobreviviente de los terremotos venezolanos tras ocho días sepultado

El equipo USAR (Urban Search and Rescue) de Bomberos de Chile logró rescatar con vida a Hernán Gil, vigilante que se encontraba atrapado desde el miércoles 24 de junio, luego de que dos potentes terremotos azotaran a Venezuela.

El hito fue confirmado oficialmente por la institución a través de sus canales oficiales: "Tras más de 70 horas de trabajo y luego de 8 días de los terremotos que azotaron a Venezuela, el equipo USAR de Bomberos de Chile rescató con vida a Hernán, quien se encuentra en buenas condiciones y ya fue trasladado a un centro asistencial".

"Este rescate se da gracias al trabajo liderado por nuestro equipo USAR que se encuentra entregando ayuda humanitaria en Venezuela", destacó Bomberos de Chile en la red social X.

Una garita como escudo ante 140 toneladas de cemento

Hernán Gil, de 43 años, cumplía sus funciones laborales en un edificio de la localidad costera de Catia La Mar, en el estado de La Guaira, al momento del desastre.

Según reportaron a EFE voluntarios de la Cruz Roja venezolana, la estructura de la garita de vigilancia donde se encontraba funcionó providencialmente como un escudo de protección, impidiendo que el aplastamiento directo terminara con su vida de forma instantánea. Sin embargo, el escenario técnico para su extracción era de extrema complejidad.

El vigilante se hallaba confinado en "un paso subterráneo en una caseta de seguridad con 140 toneladas de escombros encima", según detalló un portavoz de la Cruz Roja de Costa Rica, organismo que también integró la fuerza de tarea.

Las dificultades obligaron a los especialistas a replantear la estrategia inicial de penetración en el terreno para buscar un nuevo acceso seguro hacia la víctima.

Cronología

El primer contacto visual y auditivo con Gil se produjo el pasado domingo. Desde ese instante, los rescatistas mantuvieron comunicación ininterrumpida con él. Las labores de excavación y salvamento definitivo comenzaron formalmente a las 10:00 hora local del lunes, extendiéndose por casi tres días seguidos.

Durante el encierro, un grupo de aproximadamente 100 rescatistas provenientes de Chile, Estados Unidos, Portugal, Costa Rica y El Salvador desplegó un cordón logístico que permitió suministrarle hidratación y medicación a través de ductos estrechos entre las lozas colapsadas.

En las afueras del perímetro, su esposa, Gusbimar González, mantuvo una vigilia ininterrumpida desde el jueves a la espera del desenlace.

Este rescate se enmarca en la masiva respuesta internacional coordinada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual reporta la presencia de entre 2.500 y 3.000 rescatistas extranjeros desplegados en el territorio.

De acuerdo con el último balance del gobierno venezolano, la tragedia ha dejado un saldo preliminar de 2.295 personas fallecidas, 11.267 heridos y un total de 6.461 sobrevivientes rescatados de entre las ruinas de las zonas más afectadas.