Marcelo Lagos descarta que los terremotos de Sudamérica vengan camino a Chile

El geógrafo de la Universidad Católica Marcelo Lagos descartó en Cooperativa que los últimos terremotos registrados en Venezuela, Colombia y Perú permitan proyectar un gran movimiento telúrico en Chile, a pesar de que la amenaza sísmica en nuestro país es "permanente".

En primer lugar, aclaró que "no existe una interconexión entre los eventos en los últimos meses en Sudamérica: cada uno tiene mecanismos focales distintos, con placas que interactúan de forma distinta y a profundidades distintas, y también están distanciados, algunos a más de miles de kilómetros. Por lo tanto, no existe una relación comprobada entre estos eventos".

Dicho esto, "los terremotos y sus áreas de ruptura ciertamente pueden influenciar en el perímetro cercano a la ruptura, y transmitir esfuerzos a otros segmentos cercanos. El mejor ejemplo que tenemos es lo que ocurrió en Venezuela, donde el terremoto 1 activó otro segmento 39 segundos después, y por eso se hablaba del 'doblete sísmico', porque claramente uno detonó al otro", planteó en Lo que Queda del Día.

"En el caso de Chile, el terremoto del 2010 ciertamente tiene una conexión con el terremoto de Melinka del 2016, al sur de Chiloé, y también con el terremoto del 2015, el de 8,4 en Illapel, pero estamos hablando de segmentos relativamente cercanos en un área de influencia. Ahora bien, la distancia de miles de kilómetros entre Venezuela y lo que ocurrió en Colombia, con mecanismos focales distintos, y lo que ocurre ahora con Perú, en la práctica no", subrayó el experto.

"Sin embargo -continuó-, la amenaza sísmica es latente y permanente en Chile, particularmente en los lugares que han pasado mucho tiempo sin un gran evento. Hablo principalmente de eventos costeros, terremotos interplaca que generalmente van acompañados de tsunamis. Evidentemente, es allí donde uno tiene que poner el foco".

No obstante, apuntó que la reciente detección de 803 microsismos en las cercanías de la Falla Cariño Botado, en la Región de Valparaíso, "no debería significar ningún tipo de peligro sustantivo para quienes habitan en el área de influencia de esa falla. Es parte del proceso de compresión donde la placa submarina de Nazca está permanentemente comprimiendo la placa sudamericana, y todo lo que pasa en el borde andino".