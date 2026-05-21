Sobrevivientes del terremoto del 60 protagonizan obra de teatro "Réplicas"

A 66 años del terremoto más grande registrado en la historia de la humanidad, la obra de teatro comunitario "Réplicas: 9 historias del gran terremoto" tendrá su reestreno en la Región de Los Ríos, con dos funciones especiales y gratuitas durante mayo.

Gracias a un proyecto financiado con subvención otorgada por el Gobierno Regional de Los Ríos y su Consejo Regional 2026, esta propuesta teatral volverá a presentarse en el Teatro Regional Cervantes de Valdivia, el viernes 22 de mayo, a las 19:30 horas, con reserva previa de tickets a través de passline.com o en el sitio web del teatro.

Luego, el jueves 28 de mayo, a las 19:00 horas, la obra será presentada en el Colegio de Cultura y Difusión Artística de La Unión, con confirmación de asistencia en este formulario.

Bajo la dirección y dramaturgia de la destacada gestora cultural y directora teatral valdiviana Eugenia Fernández, "Réplicas: 9 historias del gran terremoto" es una creación gestada al alero de la Junta de Vecinos N°21 Eugenio Matte de la población El Laurel de Valdivia, y que tiene como inspiración testimonios y recuerdos de sus propios protagonistas, así como los libros sobre el cataclismo de 1960 publicados por los periodistas Daniel Navarrete y Daniel Carrillo.

"Queremos que 'Réplicas' siga siendo también un espacio para reflexionar sobre nuestra historia, nuestra relación con el territorio y la importancia de no olvidar a quienes vivieron un acontecimiento tan tremendo como el gran terremoto de 1960", señaló Fernández.