Hawai: Ordenan evacuar a 4.000 personas por una represa a punto de colapsar

Las autoridades de emergencia de Hawai ordenaron este viernes la evacuación de más de 4.000 residentes cercanos a una antigua represa en el norte de Oahu, la isla principal del archipiélago.

La evacuación afecta a los residentes en zonas cercanas a la represa de Wahiawa, ubicada al norte de Oahu, que se encontraría en el límite tras una tormenta desatada en la isla en los últimos días.

En la noche del jueves se registraron hasta 27 centímetros de lluvia en el norte de Oahu, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), que emitió una alerta de inundación repentina.

El gobernador de Hawai, Josh Green, dijo este viernes al canal KHON que ha desplegado un gran número de personal de emergencia que está "tocando puerta por puerta" para evacuar a todos los residentes y turistas de la zona afectada.

Green aclaró que la represa no ha cedido aún, pero se encuentra en "un riesgo inminente" de colapsar.

El agua ya ha interrumpido carreteras de acceso a las áreas de Waialua y Haleiwa, al norte de Honolulu.

En el caso de aquellas personas que ya se encuentran rodeadas por el agua, las autoridades les aconsejan buscar sitios altos y esperar a ser rescatadas.

La NWS dijo que a pesar de una pausa de las precipitaciones en la mañana, se esperan nuevas lluvias intensas a lo largo del día, lo cual "agravaría" las inundaciones existentes.

La agencia recalcó que se esperan numerosos cierres de vías públicas, así como deslizamientos de tierra en terrenos empinados y daños materiales significativos en viviendas y otras propiedades ubicadas en zonas bajas.