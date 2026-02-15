Ecuador: Hallan ocho cabezas humanas en sacos junto al mensaje "prohibido robar"

La Policía encontró ocho cabezas humanas en dos sacos de yute mientras realizaba un patrullaje preventivo en la provincia del Guayas, una de las más afectadas por la violencia en Ecuador.

El hallazgo se dio durante la madrugada del sábado, en la zona rural de Naranjal, luego de que los uniformados recibieran una denuncia ciudadana por un posible robo.

Según el informe policial, cerca de los sacos se encontraron varios panfletos que decían "Prohibido robar".

Las cabezas pertenecen a hombres que no han sido identificados hasta el momento pero la Policía presume que el hecho se dió por una guerra entre grupos delictivos por el control territorial y por la venta de droga, indicó Primicias.

Las cabezas fueron llevadas a la morgue de Naranjal para realizar los trámites legales que permitan determinar la identidad de las víctimas.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.