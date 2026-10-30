Ecuador: alcalde noboísta admitió, en cámara oculta, que el narco maneja su municipio

Acción Democrática Nacional (ADN), el partido del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este jueves la desvinculación de Juan Carlos Rivera, alcalde del municipio de Naranjal, después de que se difundiera un video donde se le escucha admitir que Los Lobos, la banda criminal más poderosa en el país, controla la administración municipal.

A través de un comunicado, ADN informó que retiró su respaldo político a Rivera, que fue elegido alcalde de Naranjal en 2023 por el movimiento CREO, del entonces presidente Guillermo Lasso (2021-2023), y que ahora buscaba la reelección con el movimiento oficialista de Noboa.

El partido del actual mandatario ecuatoriano indicó que se está desafiliando a Rivera de la organización política por una falta de ética.

"Por más amenazas que existan, la forma de cambiar este país es no ceder ante ellas. Nuestra lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es frontal y sin excepciones", señaló el comunicado de ADN.

"No encubrimos a nadie. Nuestro compromiso con Ecuador está por encima de cualquier nombre o cargo", añadió.

El video fue difundido por el periodista Andersson Boscán a través de su programa diario en redes, donde afirmó que las grabaciones fueron entregadas por el abogado Leonardo Toledo, asesinado el martes en Guayaquil.

En la filmación, realizada aparentemente con una cámara oculta, se le escucha comentar a Alarcón que no tiene mando en su municipio y que está a merced de unos hermanos que controlan el crimen organizado en esta jurisdicción, punto clave en las rutas del narcotráfico y de la minería hacia los puertos de Guayaquil.

Está grabación sale a luz a un mes de las elecciones locales convocadas para el próximo 29 de noviembre, y pocos días después de que Noboa afirmara, sin aportar pruebas, que la oposición a su figura, liderada por el correísmo, se ha financiado con fondos del narcotráfico y del crimen organizado.