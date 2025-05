A cinco años de la muerte de George Floyd, la lucha antirracista en EEUU se estanca

Se cumplieron este domingo cinco años de la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco de Minnesota (EE.UU.), un caso que impulsó el movimiento antirracista Black Lives Matter y la conciencia sobre la discriminación negra, que ahora se encuentran muy debilitados tras comenzar el segundo mandato de Donald Trump.

Las palabras "No puedo respirar", últimas que pronunció Floyd ante el policía que llevaba varios minutos presionando su cuello con la rodilla, fue el "grito de guerra" y el detonante (junto con un video de lo ocurrido) para la explosión de protestas que se extendieron en Estados Unidos y más allá, en las que participaron millones de personas que exigían el fin del racismo y reformas en los usos policiales, y quitar fondos a la Policía.

Floyd, un hombre negro y pobre de 46 años, elementos que jugaron en su contra, se vio envuelto en un incidente menor cuando el empleado de una tienda llamó a la Policía y le acusó de comprar cigarrillos con un billete falso, tras lo cual fue arrestado. Mientras estaba inmovilizado en el suelo, el policía Derek Chauvin le presionó el cuello con su rodilla, a la vista de varios transeúntes que grabaron la escena.

"¡Mamá!", decía también Floyd, quien pasó de ser un afroamericano más muerto bajo custodia policial a un símbolo contra el racismo. Chauvin fue sentenciado a 22 años de prisión por asesinato y otros 21 por violar derechos civiles de la víctima. Sus tres compañeros, que nada hicieron por frenar a Chauvin, también fueron sentenciados a penas menores.

The bodycam footage of the arrest that led to George Floyd’s death in custody in Minneapolis has finally been released. It comes three months after his death at the hands of police sparked international Black Lives Matter protests. pic.twitter.com/Jr5iPTJy8q