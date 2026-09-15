Afirman que empresario ruso financió boda de un hijo de Trump en Bahamas

La celebración en Bahamas de la boda de Donald Trump Jr., hijo del presidente Donald Trump, fue financiada en parte por un oligarca ruso cercano a Vladímir Putin, reveló el portal ProPublica.

Umar Kremlev pagó cientos de miles de dólares en gastos relacionados con la boda entre Trump Jr. y la modelo Bettina Anderson, celebrada el 24 de mayo, según documentos revisados por ese medio de investigación y entrevistas con tres personas familiarizadas con los hechos.

El empresario ruso costeó el arriendo de una de las islas privadas donde tuvo lugar la recepción y se hospedaron los invitados, así como otros desembolsos importantes, entre ellos un espectáculo de fuegos artificiales.

El presidente Trump, que no asistió a la boda debido a compromisos de agenda, ha impulsado desde su regreso a la Casa Blanca un cambio en la política estadounidense, que pasa por el enfriamiento de la relación con Ucrania y un acercamiento a Rusia para negociar el fin de la guerra iniciada en 2022.

Umar Kremlev preside la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), entidad expulsada del Comité Olímpico Internacional por problemas de gobernanza y corrupción. Para efectuar los pagos, utilizó una entidad afiliada con sede en Dubái.

Consultado por ProPublica, un portavoz de Trump Jr. no negó que Kremlev financiara parte de los gastos de la boda y aseguró que es "amigo personal" suyo.

Entre los invitados a la ceremonia estuvo Jared Kushner, cuñado de Trump Jr. y enviado especial de la Casa Blanca para negociaciones en conflictos internacionales, incluida la guerra de Ucrania.

Kushner y Steve Witkoff, otro enviado especial de la Casa Blanca, viajaron recientemente a Moscú y Kiev, donde se reunieron respectivamente con Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un intento por reactivar las conversaciones de paz.

¿Quién es Umar Kremlev? El empresario ruso que financió la boda del hijo de Trump

La oficina de prensa de Umar Kremlev negó haber financiado la boda de Trump Jr., pero sí reconoció lazos de amistad.

"El Sr. Kremlev y el Sr. Trump Jr. -al que conoció 'hace un par de años'- mantienen una relación de amistad", señaló en una declaración, que añade que el empresario "nunca ha hablado de política con sus amigos y conocidos estadounidenses".

Umar Kremlev nació hace 43 años no lejos de Moscú, según su biografía oficial,

es cercano a Vladímir Putin y ha cobrado protagonismo en los últimos años. Dirige desde 2020 la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), se describe como filántropo y funcionario deportivo.

La IBA opera actualmente de manera independiente después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) le retirara el reconocimiento en 2023 por problemas de gobernabilidad.

Kremlev, de origen tayiko, no se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos o la Unión Europea, pero sí ha sido sancionado por Ucrania por sus vínculos con las autoridades rusas.

Medios de prensa aseguran que comenzó a llevar el apellido Kremlev en 2010, ya que antes se apellidaba Lutfullóev.

El portal de investigaciones Proekt asegura que tiene antecedentes por extorsión y agresión, algo que ha sido categóricamente negado por su entorno.

La prensa escribe que la ascensión de Kremlev comenzó en la década de 2010, cuando estableció lazos con el club de motoqueros próximo al Kremlin "Lobos Nocturnos".

Cuando Kremlev asumió el control de IBA, la asociación estaba al borde de la quiebra y el nuevo presidente, gracias a sus contactos, consiguió que el gigante gasístico ruso Gazprom se convirtiera en su principal patrocinador.

Según Proekt, las conexiones de Kremlev fueron clave para el éxito de sus proyectos, y el empresario se convirtió en una figura importante en el mercado de las apuestas, ya que una compañía asociada con una de sus empresas obtuvo los derechos de la "Lotería nacional".

El hombre al que se vincula con las autoridades rusas es muy activo en redes sociales y en público. Se ha convertido en noticia por boxear con osos y avestruces y por regalar autos a atletas, entrenadores y familias necesitadas.