Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y chubascos de lluvia
Santiago10.7°
Humedad92%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | EE.UU.

Condenan a un hombre en Florida que planeó con ChatGPT el asesinato de su exnovia

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

OpenAI alertó al FBI después de detectar reiteradas amenazas y referencias a un plan de asesinato-suicidio contra la mujer y su familia.

El acusado admitió que había adquirido varias armas y que seguía los movimientos de la víctima para saber dónde encontrarla.

Condenan a un hombre en Florida que planeó con ChatGPT el asesinato de su exnovia
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una corte de EE.UU. condenó este viernes a un hombre de Florida que planeó a través de ChatGPT el asesinato de su exnovia, por lo que la empresa OpenAI, propietaria de la herramienta de inteligencia artificial (IA), lo reportó ante el FBI, según documentos judiciales disponibles este viernes.

Darren Zhou, quien fue analista financiero de Goldman Sachs, llegó a un acuerdo de culpabalidad en la Corte del Condado de Palm Beach, del sur de Florida, por amenazas de muerte o lesiones a otra persona, ser una amenaza creíble por ciberacoso y por usar un "dispositivo de comunicación de dos vías para cometer un crimen".

El hombre estaba detenido desde mayo tras una notificación del FBI a la agencia en el Condado de Palm Beach por un advertencia de emergencia de OpenAI/ChatGPT sobre el usuario, quien "hizo repetidas declaraciones a OpenAI/ChatGPT sobre el intento de atacar y/o asesinar a su exnovia, Rachel Eden Wachterman", según la orden de arresto disponible.

La herramienta de IA reportó que usó frases como 'La voy a violar y secuestrar', 'La voy a matar a ella y a toda su familia,La voy a matar antes de que termine este mes,La voy a matar cuando regrese de su crucero' y 'Si no es mía, no será de nadie'.

"La misma notificación advirtió que el usuario admitió haber ideado un plan, que describió cómo de asesinato-suicidio, y declaró que estaba rastreando el horario de la víctima para saber dónde encontrarla si decidía intensificar sus acciones", señaló la declaración juramentada.

Incluso, el sujeto le contó a ChatGPT que compró un rifle estilo AR-15, una pistola Glock, una escopeta calibre 12 con cartuchos de perdigones y balas, y guantes de látex.

El hecho ocurre mientras crece el combate legal contra plataformas de IA en Florida, que el 1 de junio pasado se convirtió en el primer estado de EE.UU. en demandar a OpenAI y a su fundador por cuestiones de diseño y seguridad.

La demanda acusa a su herramienta de IA ChatGPT de instigar y contribuir a la planificación de tiroteos, crear adicción en menores de edad y debilitar el pensamiento crítico de sus usuarios.

Esta querella civil es independiente de una investigación criminal que el Fiscal de Florida, James Uthmeier, lanzó el pasado abril contra la empresa de IA por presuntamente "aconsejar" al responsable de un tiroteo masivo que dejó dos muertos en la Universidad Estatal de Florida en 2025.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada