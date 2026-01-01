CIA refutó ataque a residencia de Putin y Trump compartió publicación sobre las "mentiras" rusas

La CIA no halló indicios de que Kiev atacara recientemente con drones una residencia del presidente ruso Vladímir Putin, según indicaron funcionarios estadounidenses citados el miércoles por el diario The Wall Street Journal, lo que desmentiría las acusaciones vertidas esta semana por Moscú.

Las fuentes consultadas por el rotativo aseguran que Ucrania, que negó esa acometida en concreto, buscaba golpear un objetivo militar que ya había atacado anteriormente y que está ubicado en Nóvgorod, donde se sitúa la residencia campestre de Putin supuestamente asaltada, aunque no está en las cercanías de la misma.

La publicación de esta información por parte de The Wall Street Journal se produjo el mismo día en que el presidente estadounidense, Donald Trump, compartió en redes sociales un editorial del tabloide The New York Post que acusa a Moscú de inventar el ataque para boicotear el proceso de paz con Kiev en el que ha mediado el propio republicano.

El artículo es muy crítico con Putin, al que acusa también de basar toda su campaña contra Ucrania en una "mentira", de "despreciar a EE.UU." y de trabajar en contra la agenda de Trump al aliarse con países como Irán, Corea del Norte o la Venezuela de Nicolás Maduro.

A pesar de haber sido informado por Putin sobre el presunto incidente, Trump ya había manifestado su escepticismo inicial, sugiriendo que la operación podría no haber ocurrido exactamente como el líder ruso la relató. (FOTO: EFE)

El pasado lunes el propio Trump aseguró que Putin le había contado por teléfono el supuesto ataque sobre su residencia.

El republicano dijo estar muy enojado por esa presunta acción ucraniana, aunque concedió al mismo tiempo que cabía la posibilidad de que la operación no se hubiera producido tal y como le relató Putin.

Durante sus dos mandatos Trump elogió repetidamente a Putin y se mostró cercano a las posturas del Kremlin, al tiempo que criticó argumentos de Kiev, llegando a decirle públicamente al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que no tiene "las cartas para ganar" la guerra y tachándolo de desagradecido para con el apoyo de Washington.

Trump comparte en redes un artículo muy crítico con Putin y sus "mentiras" sobre la guerra

El artículo compartido por Trump arranca afirmando que el encuentro del pasado domingo para discutir un plan de paz entre Zelenski y Trump, en el que éste se mostró dispuesto a ceder en determinadas áreas y el republicano a seguir presionando a Ucrania "para lograr concesiones territoriales", dejó en el aire un "optimismo cauteloso".

Ucrania negó el supuesto ataque a la residencia de Putin, aclarando que sus acciones militares se enfocan en objetivos previamente establecidos en Nóvgorod, alejados de la propiedad campestre del mandatario ruso. (FOTO: EFE)

"Entonces, como era de esperar, el dictador ruso Vladimir Putin optó por las mentiras, el odio y la muerte", prosigue el editorial, que menciona entonces el supuesto ataque ucraniano con drones sobre una de las residencias de Putin en Nóvgorod y concluye que, con base en la ausencia de pruebas aportadas por Moscú, es probable que éste "nunca haya ocurrido".

"El sentido común indica que se trata de una narrativa inventada o distorsionada para que Rusia tenga una excusa para rechazar los avances logrados por Trump", añade.

"Cualquier ataque contra Putin está más que justificado", asegura Trump

La pieza afirma que resulta "irónico que Putin, quien ha librado una guerra brutal durante casi cuatro años, crea que cualquier acto de violencia en su entorno merezca una indignación especial" y subraya que "el Kremlin ataca deliberadamente edificios de apartamentos y centrales eléctricas para castigar a la población civil de Ucrania" y que también "secuestra niños" o "ha intentado repetidamente asesinar a Zelenski".

La publicación compartida por Trump escaló el tono, afirmando que "cualquier ataque contra Putin está más que justificado" y acusando al Kremlin de hipocresía al ignorar sus propias atrocidades en Ucrania mientras denuncia violencia en su contra. (FOTO: EFE)

"Cualquier ataque contra Putin está más que justificado", prosigue, antes de asegurar que "toda la guerra de Putin es una farsa, una 'operación militar especial' para 'desnazificar' un país que no está gobernado por nazis" y que el presidente ruso "no es un mediador honesto capaz de entrar en razón, ni representa una oportunidad de negocio que se pueda aprovechar".

"Al igual que hizo en Alaska, a Putin se le ofreció la paz y, en cambio, despreció a EE.UU." concluye el editorial, que incide en que "a lo largo del globo, Rusia se opone a la agenda de Trump" al apoyar a Irán, Corea del Norte o la Venezuela de Nicolás Maduro y hace un llamamiento a "aumentar la presión" y la mano dura contra Moscú.